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Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-rf-tkachev-predlozhil-otkryt-auktsion-krasivyh-nomerov-avtomobilej-na-gosuslugah
Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
Антон Ткачев. Фото t.me/tkachevNL

Обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил депутат Госдумы Антон Ткачев.

В своем обращении он предлагает предусмотреть возможность продавать автомобильные номера с зеркальными или одинаковыми наборами букв или цифр.

«В 2018 году Минэкономразвития опубликовало для публичного обсуждения проект постановления правительства о введении правил проведения аукционов, предоставляющих возможность заинтересованным лицам приобретать «красивые» регистрационные знаки для автомобилей. Однако до сих пор постановление не опубликовано», — отметил Ткачев.

По его словам, Госдума отклонила 4 законопроекта о проведении аукционов для автомобильных номером с 2010 по 2023 годы, однако теневой рынок при этом продолжает существовать. Он добавил, что такая система позволит получать дополнительные доходы в бюджет, а любой человек сможет приобрести подобные номера.

«Сейчас эта услуга доступна преимущественно тем лицам, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции. Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти возобновить работу по согласованию указанного проекта, а также внести в него положения, закрепляющие право граждан не только на покупку, но и на продажу государственных номеров на открытом аукционе через портал «Госуслуги», — цитирует Антона Ткачева ТАСС.

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