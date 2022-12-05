Депутат Госдумы предупредил о возможных пробках перед Крымским мостом

Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста восстановили 5 декабря с 10:50. Несмотря на то, что движение на мосту запустили, водители могут столкнуться с заторами на подъездах к нему, предупредил депутат Госдумы Рафаэль Марданшин.

«Небольшие пробки, которые остаются на въезде на Крымский мост, связаны с безопасностью. Там проходят более тщательные проверки транспортных средств. Это сделано в целях безопасности пассажиров и в целях сохранности моста», — сказал Марданшин.

Парламентарий добавил, что властям еще предстоит подумать над ускорением процесса проверки автомобилей перед заездом на мост, чтобы сократить время ожидания граждан.

Марданшин подчеркнул, что поврежденную часть Крымского моста восстановили в сжатые сроки для удобства жителей России в перемещении между полуостровом и материковой частью РФ, сообщает радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на Крымском мосту ограничили с 8 октября после теракта, который организовали украинские спецслужбы. В тот день на мосту взорвался грузовик.