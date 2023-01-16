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Депутат Госдумы предложил убрать с дорог заграждающие бетонные полусферы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-predlozhil-ubrat-s-dorog-zagrazhdayushhie-betonnye-polusfery
Депутат Госдумы предложил убрать с дорог заграждающие бетонные полусферы
Депутат Госдумы предложил убрать с дорог заграждающие бетонные полусферы

С такой инициативой парламентарий Василий Власов обратился к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.

Власов отметил, что бетонные полусферы устанавливают массово по всей России. Они стоят возле школ, поликлиник, магазинов. Однако зимой они могут стать причиной травм и повреждения машин, так как при скоплении снега они больше похожи на сугробы.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды», — цитирует текст обращения RT.

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