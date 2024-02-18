Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, какой цветок нельзя выращивать на даче
Уголовной ответственностью теперь грозит выращивание ипомеи трехцветной, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», — сказал он.
Семечки ипомеи содержат наркотические галлюциногенные вещества, поэтому если на участке посажено более 100 вьюнов, это могут квалифицировать как преступление. За хранение или получение 3 г ипомеи грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы, подчеркнул депутат.
«Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — добавил Гаврилов.
Растение быстро размножается — его можно встретить у обочин и на кустах, оно растет как сорняк и очень похожи на вьюнок, сообщает РИА «Новости».
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