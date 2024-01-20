Биолог Филин рассказал о самых ядовитых домашних растениях

Некоторые комнатные растения могут причинить серьезный вред здоровью и даже привести к летальному исходу. При этом владельцы об этом даже не подозревают.

Например, цветки олеандра обладают резким ароматом. По словам эксперта, у маленьких детей он может вызывать головокружение и головную боль.

«Олеандр ядовит целиком, даже мед, полученный из этого растения, опасен. А если сок этого растения попадет в рот, то возможен летальный исход. Несколько смертельных случаев среди детей фиксируют каждый год», – рассказал биолог Алексей Филин.

По словам эксперта, еще одно коварное комнатное растение — диффенбахия. Ее часто используют и интерьерах детских садов или школ, так как она хорошо растет и нетребовательна в уходе.

«Диффенбахию еще называют молчаливой розгой. Она вызывает сильный отек гортани, поэтому ее добавляли в пищу рабам, чтобы они не могли ничего говорить. Млечный сок этого растения может стать причиной серьезного отравления», – добавил биолог.

Монстера и филодендрон могут вызвать не только отравление, но и сильную аллергию. Также опасны плющ, адениума, молочай.

Эксперт рекомендовал не заводить такие растения в доме, если в семье есть маленькие дети, щенки или котята, которые любят все пробовать на вкус. При обрезке таких растений надо стараться, чтобы сок не попадал на кожу и слизистые. После обрезки всегда нужно мыть руки, сообщает радио Sputnik.

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