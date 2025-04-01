Дептранс пошутил о неработающем 1 апреля канатном метро в Краснодаре

Планировавшийся, но оставшийся нереализованным легендарный проект стал поводом для забавного сообщения 1 апреля в соцсетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

«Сегодня в Краснодаре не работает канатное метро. Это нужно для профилактики. Специалисты проверят состояние канатов и пассажирских кабинок. При необходимости проведут локальный ремонт», — написали в Telegram краснодарского дептранса.

Жителям краевой столицы порекомендовали учитывать изменения при построении маршрута и пользоваться транспортом МУП «КТТУ».

Создать канатное метро в Краснодаре предложили еще в 2017 году. Тогда властям краевого центра представили проект. Отмечалось, что преимущество канатного метро заключается в том, что его строительство дешевле, чем создание автомобильной или железной дороги, оно занимает минимум наземных площадей и может перевозить до 7 тыс. человек в час.

В 2021 году Евгений Первышов, занимавший тогда пост мэра Краснодара, сообщил, что проект строительства канатного метро в городе разработали для туристических и досуговых целей. Планировалось, что канатное метро соединит спальные районы краевой столицы с торговыми центрами и достопримечательностями. Тогда специалисты уже определили площадки под станции и остановки будущей «канатки».

Спустя два года, в августе 2023-го, мэрия Краснодара официально отказалась от идеи строительства канатного метро.

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