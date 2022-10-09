Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли российской РФ Денис Мантуров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрели предприятие, которое входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех».

Завод «Каскад» является одним из ведущих предприятий страны, где выпускают телекоммуникационные комплексы спецназначения, аппаратуру систем связи и передачи информации. У завода есть свой стенд, на котором проводят испытания изделий на колесном шасси. Краснодарский приборный завод выпускает машины дистанционного разминирования «Листва». Эта техника не имеет аналогов в России и в мире. Также на заводе выпускают кассовые аппараты собственной разработки, а собственное ПО позволяет автоматизировать процесс оплаты товаров покупателем без участия кассира.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край обладает большим потенциалом в развитии промышленности, а беспрецедентное санкционное давление дало огромный стимул для перенастройки и расширения производств.

«Кубанские предприятия используют это время, в первую очередь, как возможность и продолжают наращивать объемы. Важно, чтобы наша экономика могла быстро увеличивать выпуск оборонной продукции и услуг — это одно из главных условий обеспечения безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и крупные предприятия независимо от форм собственности», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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