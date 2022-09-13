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Денис Хмелевской: в целом выборы в Краснодарском крае прошли прозрачно и технично

Политика
13.09.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/denis-hmelevskoj-v-tselom-vybory-v-krasnodarskom-krae-proshli-prozrachno-i-tehnichno
Денис Хмелевской: в целом выборы в Краснодарском крае прошли прозрачно и технично
Фото vk.com/hmelevskoi_dl

По данным крайизбиркома, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на прошедших выборах поддержали 133 тыс. 426 жителей Кубани. Это 5,77% от общего числа избирателей. С таким результатом по общепартийному списку партию в ЗСК будет представлять руководитель регионального отделения партии Денис Хмелевской.

Хмелевской отметил, что впервые за 10 лет его партия в Краснодарском крае перешагнула 5-процентный порог.

«Сегодня она стала парламентской партией в Законодательном Собрании Краснодарского края. Также напомню, что победу в одномандатном округе одержал кандидат Владислав Граф-Колесник, выдвинутый от «Справедливой Россия — За правду». Таким образом у нас сегодня два мандата, у КПРФ тоже два мандата. Это говорит о том, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего роста. Наша программа и требования нашли поддержку у жителей Кубани. Мы благодарим всех жителей Краснодарского края, которые пришли на избирательные участки в эти выходные и отдали свои голоса за партию «Справедливая Россия — За правду», — добавил Денис Хмелевской.

Он отметил, что во время предвыборной кампании партия сталкивалась с провокациями в виде срывания листовок кандидатов, порчи партийных баннеров. По всем фактам нарушений были приняты меры, правоохранительные органы быстро реагировали на все случаи.

«Сегодня на Украине военнослужащие российской армии мужественно сражаются с нацистами за мир на Земле. Исключительное мужество проявляют наши ребята из батальона «Кубань». Выборы в такой непростой общеполитической обстановке призваны сплотить людей. Провокации, считаю, были недопустимы. К счастью, они носили единичный характер, и в целом выборы в регионе прошли прозрачно, технично и в доброжелательной обстановке», — заключил Денис Хмелевской.

Читайте также: опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам.

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