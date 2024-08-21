День знаний в школах Краснодарского края проведут 2 сентября

Об этом 21 августа на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, прокурор региона Сергей Табельский, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, вице-губернаторы и руководители профильных ведомств.

По словам главы региона, в этом году свои двери откроют более 3 тыс. образовательных учреждений, в том числе 1,2 тыс. школ. А за парты сядут 790 тыс. школьников, из которых 76 тыс. — первоклассники.

«Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября. Безопасность детей мы должны обеспечить на всем пути от дома до школы. Это значит, что к 1 сентября и ни днем позже необходимо завершить обновление тротуаров, дорожной разметки и знаков, проверить исправность уличного освещения и эвакуировать бесхозный транспорт вблизи школ. Прошу организовать дежурство сотрудников Госавтоинспекции, а также обследование школ и прилегающей территории», — поручил Вениамин Кондратьев.

Более 4 тыс. сотрудников полиции и свыше 1 тыс. частных охранных формирований и представителей общественных формирований будут дежурить в крае в преддверии Дня знаний, сообщил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев. Он уточнил, что профилактические мероприятия проведут с целью восстановления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах после каникул.

«До конца сентября мероприятия будут идти в усиленном варианте. Организованы проверки на маршрутах, прилегающих к учебным заведениям. Особое внимание уделяем контролю за обустройством пешеходных переходов у школ. Летом установили 97 новых светофоров около школ, планируем поставить еще 54», — добавил Андреев.

Кроме того, полицейские проведут с педагогами и персоналом образовательных учреждений инструктажи о действиях при обнаружении подозрительных предметов и вещей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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