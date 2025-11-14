«День здоровья» проведут 15 ноября в Ейской ЦРБ

Для жителей организуют бесплатный медицинский осмотр и консультации. Акция пройдет под девизом «Вместе против диабета!».

Сахарный диабет — хроническое заболевание, способное привести к тяжелым осложнениям, отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кубани Андрей Сахаров

«Ранняя диагностика, контроль уровня глюкозы и здоровый образ жизни помогают предотвратить развитие болезни и ее последствий», — добавил Сахаров.

«День здоровья» пройдет по адресу: улица Коммунистической, 1. Время приема с 09:00 до 14:00. Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

