Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«День здоровья» проведут 14 января в поликлинике № 10 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-zdorovya-provedut-14-yanvarya-v-poliklinike-10-v-krasnodare
«День здоровья» проведут 14 января в поликлинике № 10 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты поликлиники № 10 расскажут о необходимости и пользе физической активности.

По мнению экспертов, отсутствие физической активности является одной из ключевых причин смертности на планете. На нее приходится 6% от общего числа летальных исходов.

Также 14 января в поликлинике будут работать «Посты здоровья». Там можно будет проверить зрение и состояние сердца, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, там можно сдать экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Прием будут вести врачи разных специализаций. Для посещения необходимы паспорт и полис ОМС, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в школах Кубани проведут лекции о необходимости регулярной физической активности.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
  4. Начальника отдела МУГАДН по Краснодарскому краю осудили на 7 лет за взятки
  5. После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
  6. Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях