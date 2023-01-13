«День здоровья» проведут 14 января в поликлинике № 10 в Краснодаре

Специалисты поликлиники № 10 расскажут о необходимости и пользе физической активности.

По мнению экспертов, отсутствие физической активности является одной из ключевых причин смертности на планете. На нее приходится 6% от общего числа летальных исходов.

Также 14 января в поликлинике будут работать «Посты здоровья». Там можно будет проверить зрение и состояние сердца, узнать индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, там можно сдать экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Прием будут вести врачи разных специализаций. Для посещения необходимы паспорт и полис ОМС, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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