День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией.

Документ опубликован на сайте правовых актов. В нем сказано о том, что в России устанавливается новая памятная дата 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Дату приурочили к 30 сентября 2022 года, когда президент России и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении новых территорий в состав РФ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал законы о ратификации и принятии новых территорий в состав РФ.