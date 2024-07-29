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День Военно-Морского Флота отметили в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-voenno-morskogo-flota-otmetili-v-novorossijske
Видео канала «Кубань 24»

Местные жители и гости города-героя, общественники и представители власти собрались на «Малой земле».

Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших моряков-черноморцев, героически оборонявших морские рубежи, а также возложили цветы к мемориалу. Традиционный праздничный парад в городе в этом году отменили из-за соображений безопасности.

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