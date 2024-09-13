День рождения Кубани: как в городах и районах отметили 87-летие региона

Краснодарский край 13 сентября отметил свой день рождения. Самому солнечному региону страны, богатому морями, пляжами, виноградниками и чистым воздухом, исполнилось 87 лет.

В регионе проживают около 6 млн человек и каждый из них бережно хранит свою богатую культуру и природу. Как отмечали годовщину и что подготовили местные жители, узнал корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

Старт праздничным мероприятиям дали на главном курорте края: в Сочи первыми торжественно подняли флаг региона. Затем на площади у Дома культуры состоялся праздничный концерт.

Уже в 10 утра к торжествам присоединилась и краевая столица. В центре Краснодара казаки развернули огромное полотнище региона и подняли его над Главной городской площадью. День рождения Кубани сегодня отмечали и в каждом парке и сквере Краснодара.

Жители Пашковского жилого массива решили отметить годовщину большой уборкой: субботник провели на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне. Чистоту наводили под песни.

День образования края отметили во многих школах региона. Уроки начались с праздничной линейки.

В Динском районе в честь дня рождения края местные творческие коллективы исполнили традиционные кубанские песни. А в Кореновске духовой оркестр дал праздничный концерт на площади — солисты порадовали произведениями, которые хорошо знают несколько поколений россиян.

В Геленджике состоялся автопробег: по городу с флагами проехали больше 20 машин.

От «Кубань 24» регион получил в подарок песню: в Краснодаре представили клип, который посвятили краю. Это результат совместного творчества коллектива телеканала и двух известных исполнителей — Соланж и Примоу.

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