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День работника электронной промышленности появится в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-rabotnika-elektronnoj-promyshlennosti-poyavitsya-v-rossii
День работника электронной промышленности появится в России
Фото Pexels, pixabay.com

Постановление об установлении нового праздника подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

День работника электронной промышленности будет отмечаться в первое воскресенье октября. Ранее с инициативой об установлении праздника обратился президент РАН Геннадий Красников.

В России количество работников, занятых в сфере электронной промышленности, составляет более 300 тыс. человек, сообщает RT.

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