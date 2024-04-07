День работника электронной промышленности появится в России

Постановление об установлении нового праздника подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

День работника электронной промышленности будет отмечаться в первое воскресенье октября. Ранее с инициативой об установлении праздника обратился президент РАН Геннадий Красников.

В России количество работников, занятых в сфере электронной промышленности, составляет более 300 тыс. человек, сообщает RT.

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