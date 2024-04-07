День работника электронной промышленности появится в России
Общество
07.04.2024 16:58
Постановление об установлении нового праздника подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
День работника электронной промышленности будет отмечаться в первое воскресенье октября. Ранее с инициативой об установлении праздника обратился президент РАН Геннадий Красников.
В России количество работников, занятых в сфере электронной промышленности, составляет более 300 тыс. человек, сообщает RT.
Читайте также: на майские праздники Сочи планирует принять 340 тыс. туристов.