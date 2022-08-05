День памяти военных медиков: в Сочи отметили годовщину прибытия первых раненых красноармейцев
Общество
05.08.2022 13:10
Для сочинцев 5 августа — особенная дата. В 1941 году в Адлер прибыл первый эшелон с ранеными в боях Великой Отечественной войны.
В городе были созданы тыловые госпитали. Их помогали обустраивать все местные жители. После работы люди шли, чтобы подготовить больницы к приему раненных. Женщины шили белье, школьники собирали мох для набивки матрацев. Люди приносили одеяла, подушки и постельное белье, записывались на курсы санитарок и медсестер. Вклад медицинских работников в общее дело Победы был неоценим. В 1980 году Сочи наградили орденом Отечественной войны I степени.
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