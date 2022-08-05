Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

День памяти военных медиков: в Сочи отметили годовщину прибытия первых раненых красноармейцев

Общество
05.08.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-pamyati-voennyh-medikov-v-sochi-otmetili-godovshhinu-pribytiya-pervyh-ranenyh-krasnoarmejtsev
Видео канала «Кубань 24»

Для сочинцев 5 августа — особенная дата. В 1941 году в Адлер прибыл первый эшелон с ранеными в боях Великой Отечественной войны.

В городе были созданы тыловые госпитали. Их помогали обустраивать все местные жители. После работы люди шли, чтобы подготовить больницы к приему раненных. Женщины шили белье, школьники собирали мох для набивки матрацев. Люди приносили одеяла, подушки и постельное белье, записывались на курсы санитарок и медсестер. Вклад медицинских работников в общее дело Победы был неоценим. В 1980 году Сочи наградили орденом Отечественной войны I степени.

Читайте также: в Туапсинском районе восстановили три памятника солдатам Великой Отечественной войны.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях