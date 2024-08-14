День памяти Виктора Цоя пройдет 15 августа в Краснодаре

Концерт, посвященный жизни и творчеству музыканта, основателя и лидера группы «Кино», пройдет в микрорайоне Гидростроителей на Николаевском бульваре в четверг в рамках фестиваля «Краснодар — Дом молодежи».

Перед зрителями выступят артисты творческого коллектива «Муззона». Они исполнят такие хиты группы «Кино», как «Группа крови», «Кукушка» и другие.

«Сейчас поклонников творчества Виктора Цоя много как среди взрослых, так и среди молодежи. Это поистине легендарный музыкант, чьи произведения неподвластны времени», — рассказал глава городского управления по делам молодежи Александр Марьенко.

Начало концерта — в 18:00, вход — свободный, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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