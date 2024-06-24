День памяти и скорби: как в Краснодаре провели акцию «Свеча памяти»

«Свечи памяти» зажгли сотни краснодарцев, которые собрались у Вечного огня. Они вспоминали о событиях, которые происходили летом 1941 года и на протяжении четырех лет Великой Отечественной войны.

Без предупреждения 22 июня 1941 года в 4:00 фашистская Германия напала на Советский Союз. Так, 83 года назад началась самая кровопролитная война в истории России. В этот день всю страну объединила акция «Свеча памяти». К ней присоединилась и Кубань. Лампады возложили к Вечному огню, как дань памяти и уважения тем, кто погиб в годы войны.

Стартовала акция еще до рассвета. Важный участник ― Владимир Андрейчев. Он и его семья 22 июня 1941 проснулись от страшного грохота, став свидетелями начала войны.

«Я один из живых, которые войну видели в первые минуты», ― делится ветеран Великой Отечественной войны Владимир Андрейчев.

Для россиян День памяти и скорби особенный повод почтить подвиг героев. Около 500 тыс. жителей края не вернулись с фронта, более 20 млн ― по всей стране. Каждый умирал за то, чтобы нигде в мире не было фашизма. Сегодня в память о них на площади павших героев краснодарцы выложили зажженными свечами слово «Помним». В этот исторически важный день приходят семьями. Павел и Надежда Самоненко также пришли, чтобы почтить своего деда, погибшего на границах Беларуси в начале войны.

«Каждый год ходим почтить наших предков», ― говорит участник акции «Свеча памяти» Павел Самоненко.

«Не понимаю, как можно не прийти и не почтить память своих предков, ведь они столько для нас сделали», ― рассказывает участница акции «Свеча памяти» Надежда Самоненко.

Ночь 22 июня 1941 года для советских жителей, казалось, не закончится никогда. В первые дни, по некоторым данным, погибло до 80 тыс. советских людей. Впереди еще было четыре года. Каждую семью затронула эта война. Только за первый год на войну отправились 600 тыс. кубанцев. Каждый пятый житель края. Более половины не вернулось.

Акция «Свеча памяти» проходит с 2009 года. Всегда ровно в 4:00. Первым поднес зажженную свечу к Вечному огню ветеран Владимир Андрейчев. Затем губернатор Вениамин Кондратьев, вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко и митрополитом Василием. Под звуки метронома собравшиеся почтили память погибших героев.

Огонь памяти также пронесли начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю, прокурор Кубани, глава регионального управления Росгвардии, начальник главного управления МВД России края, вице-губернаторы, представители общественных организаций, казачества и жители Краснодара. Всего в регионе в День памяти и скорби провели около 1,5 тыс. памятных церемоний.

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