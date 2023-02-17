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День образования Контрольно-счетной палаты отметили в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-obrazovaniya-kontrolno-schetnoj-palaty-otmetili-v-krasnodarskom-krae
День образования Контрольно-счетной палаты отметили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

От имени главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева коллектив Палаты с профессиональным праздником поздравил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Палата на протяжении 26 лет контролирует эффективное использование бюджетных средств и проводит масштабную экспертную и аналитическую работу, отметил заместитель главы Кубани.

«От грамотной и оперативной работы сотрудников вашего ведомства напрямую зависят стабильность межбюджетных отношений, результативность расходов, профилактика коррупции. Благодаря высокому профессионализму сотрудников коллектив Контрольно-счетной палаты Краснодарского края по праву считается одним из лучших регулирующих органов в России», — сказал Игорь Галась.

За прошедшие годы Контрольно-счетная палата проделала масштабную работу по оценке эффективности инвестиций и бюджетных расходов, отметил председатель Палаты Юрий Агафонов.

«Ваша работа ориентирована на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости. Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты Краснодарского края — это плод ежедневного труда коллектива — сплоченной команды профессионалов и единомышленников, компетентных и порядочных людей, направивших свой труд и талант на службу Краснодарского края», — заявил Юрий Агафонов.

Отличившимся сотрудникам первый вице-губернатор вручил награды администрации края — за заслуги в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие экономики края, профессиональное мастерство, особые заслуги в повышении эффективности правотворчества и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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