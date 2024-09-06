День Нептуна отпраздновали на пляже Широкая Балка под Новороссийском

Его участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы сделали все, чтобы они забыли о трудностях и насладились радостной атмосферой.

В процессе праздника дети вместе со сказочными героями отгадывали загадки, принимали участие в веселых эстафетах, побеждали злых пиратов и помогали искать трезубец царя Нептуна, а еще пели задорные песни и танцевали.

Дети с ментальными нарушениями проживают на базе отдыха вместе со своими родителями.

«Это прекрасное мероприятие, которое позволяет зимой не болеть. Дети отдыхают, расслабляются. В принципе получают наслаждение от общения со сверстниками и солнца», — делится отец участника мероприятия Евгений Ронин.

Светлана — работник железной дороги, она приехала сюда от организации в рамках проекта «Шаг навстречу».

«На море вывезли — это очень хорошо. Все очень хорошо организованно, все продуманно, мастер-классы есть. Очень благодарны волонтерам, которые помогают все это организовывать», — говорит инженер ОАО «РЖД» Светлана Белячкова.

Ее дочке Полине праздник принес массу положительных эмоций.

«Мне тут нравится есть, но это само собой. Еще мне тут спорт нравится, особенно дискотека, я люблю плясать», — рассказывает участница мероприятия Полина.

Целью этого праздника было создать хорошее настроение, вызвать желание соревноваться, стремиться к победе и насладиться морской водой.

«Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Открытое море: отдых без границ» при поддержке гранта губернатора Кубани. Сегодня День Нептуна для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые приехали в гости из Москвы», — отмечает руководитель фонда социальной поддержки населения «Сердца поколений» Елена Заинчуковская.

И это только начало, участников ждет еще куча таких мероприятий.

«В эти десять дней, которые ребята проведут в Новороссийске, их ждет теплое море, экскурсии и отдых. Дети получат заряд бодрости и хорошего настроения, а воспоминания останутся до следующей поездки», — сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Всего за сезон дети в рамках проекта выезжают в разные города около четырех раз за сезон.

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