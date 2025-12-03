День неизвестного солдата отметили в Краснодарском крае

Чтобы почтить память безымянных героев, по всему региону прошли патриотические мероприятия: возложения цветов, концерты, марши, открытые уроки.

На набережной Новороссийска представители администрации, военные и активисты возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

«Как и вся страна, чествуем неизвестных героев. Возложили цветы, отдали последние почести. Считаем, что никто не должен быть забыт и ничто не должно быть забыто», — говорит старший воспитатель Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова Сергей Ситников.

Кубань помнит подвиг своих защитников. По разным подсчетам, безымянных красноармейцев в регионе около 100 тыс. Они выполняли боевые задачи и защищали свою страну. В 1943 году при освобождении краевой столицы погибли порядка 1,8 тыс. советских солдат. Многие из них остались безымянными.

В Краснодаре к памятнику воинам-освободителям торжественно возложили венки. Присутствующие первые лица кубанской столицы и гости города почтили память павших героев. Присоединился к акции и Геленджик. У мемориального комплекса прошла панихида по павшим. Затем — минута молчания. Участники возложили гвоздики к Вечному огню.

В регионе патриотическому воспитанию отведена важная роль. Так, в Горячем Ключе участники поискового движения рассказали школьникам о своей работе по сохранению истории. В сочинском селе Красная Воля открыли обновленный памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал отреставрировали спустя 40 лет с момента его возведения.

