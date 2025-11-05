День народного единства отметили в Краснодарском крае

На Кубани проживают представители 160 национальностей, которые уважают традиции и культуру друг друга, вместе работают, воспитывают детей и строят общее будущее.

Угощения, костюмы и традиции разных национальностей показали на сочинской ярмарке. Свое наследие продемонстрировали около тридцати общин. На площади Флага прошли выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, яркие концертные программы и выступления военно-патриотических казачьих клубов.

«У нас многонациональный город, 100 народностей живут в мире и согласии. Я уверен, что эту традицию мы сохраним», — отмечает глава Сочи Андрей Прошунин.

В Тимашевском музее семьи Степановых в честь праздника прошла викторина «Сила России — в нашем единстве». Участниками стали военнослужащие железнодорожной части. Солдаты узнали об истории этого дня.

Не менее патриотично День народного единства отметили и в краеведческом музее Анапы. Он стал местом встречи молодых солдат с участником СВО Дмитрием Ивановым. Старший лейтенант поделился своим опытом, рассказал о подвигах своих товарищей и повседневных задачах на фронте. По словам Дмитрия, именно поддержка и вера со стороны соотечественников помогают преодолевать трудности и двигаться вперед во время сложных боевых задач.

«Мы вошли в историю России — наш полк, наши бойцы, наши товарищи. Мы никогда не забудем их подвиги», — делится старший лейтенант 1141-го гвардейского артиллерийского полка Дмитрий Иванов.

Фестиваль «Новороссияне» объединил все национальности, представители которых проживают на территории города-героя. Здесь 15 национальных общин живут в мире и согласии, сохраняя свои этнические традиции и ценности. Глава города поблагодарил диаспоры за социальную работу и помощь Новороссийску.

В Армавире «Ночь искусств» превратила город в арт-пространство без границ. Для жителей и гостей города устроили мастер-классы, фестивали, выставки, флешмобы и спортивные соревнования. В том числе концерт «В единстве народа — сила России».

«Под праздником народного единства мы в первую очередь понимаем единение культур, национальных идей. Нужно демонстрировать свою культуру», — говорит начальник отдела культуры администрации Армавира Виталий Зинченко.

Подобные мероприятия прошли по всему Краснодарскому краю, чтобы каждый провел праздник вместе со всей страной.

Читайте также: космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства.

Подпишись, здесь всегда интересно.