День металлурга отметили сотрудники Абинского электрометаллургического завода

Абинский электрометаллургический завод ― ведущее предприятие в отрасли на Кубани. Отличившихся работников наградили почетными грамотами и благодарностями.

День металлурга — главное событие года для всех, кто связал свою жизнь с одной из самых уважаемых профессий. Абинский электрометаллургический завод является одним из флагманов металлургии не только края, но и страны. Выпускаемая продукция востребована в строительстве социальных объектов, жилья, мостов. Абинский завод дал серьезный импульс развитию металлургии и в целом всей промышленности края.

«Абинский электрометаллургический завод является одним из крупнейших производителей промышленного комплекса в крае. Здесь работает более 4 тыс. сотрудников. Объем отгрузки по заводу составляет пятую часть от всего в регионе», ― рассказывает министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

По некоторым видам продукции завод снабжает 52% всего российского рынка. Настоящим гигантом промышленности предприятие стало всего за 14 лет. За прошлый год удалось достичь внушительных объемов выпуска: прокат почти 2 млн т, чуть более 1,5 млн т стали и почти 200 тыс. т метизов. Поздравить металлургов с праздником приехал депутат Госдумы Иван Демченко.

«С праздником! Вы получите заслуженные награды, медали. Сегодня вы это заслужили. С праздником вас, и дальше вместе!» ― отмечает депутат Государственной думы РФ Иван Демченко.

Завод растет и стремительно развивается, а это значит, что здесь потребуются новые специалисты. Поэтому руководство предприятия ведет активную социальную политику, создавая все более комфортные условия труда.

«На заводе реализуется инвестиционная комплексная программа развития производства. На сегодня она затрагивает все производственные подразделения. Точечно модернизируем действующее оборудование для увеличения производительности труда, снижения энергозатрат», ― подчеркивает генеральный директор Абинского электрометаллургического завода Роман Федоров.

Для иногородних работников предоставляют места в общежитии завода. Есть и обучающий центр для новых сотрудников.

«Было желание, завод дал возможность. Я отучился, сейчас приступил к более ответственным заданиям. Я максимально стараюсь отдаваться этой работе. Вижу, что завод действительно пишет историю, я рад быть ее частью», ― делится старший мастер участка горячего оцинкования проволоки метизного цеха АЭМЗ Антон Мирошниченко.

Немало на предприятии и семейных пар. Так, чета Слушкиных трудится на заводе с 2014 года. Вместе воспитывают троих детей, вместе ходят на работу, вместе и отдыхают.

«Вообще дорожим очень своей работой, гордимся. Наш сортопрокатный цех, как второй дом. Мы здесь все одно целое, одна семья. Очень дружные, помогаем друг другу», ― говорят работники сортопрокатного цеха АЭМЗ Наталья и Александр Слушкины.

Абинский завод постепенно продвигает промышленную отрасль Кубани вперед. Теперь Краснодарский край можно называть не только житницей России, но и кузницей.

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