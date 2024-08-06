День кубанского футбола отмечают в Краснодарском крае

Праздник утвержден в 2012 году и приурочен к столетию первого сыгранного матча в регионе. На Кубани футбол ― самый массовый вид спорта, более 30 тыс. детей занимаются им в 100 спортивных учреждений.

«Академия футбола» ― это детско-юношеская футбольная школа в Краснодаре. Работает она с 1978 года и каждый год ее выпускники становятся футболистами ведущих клубов страны. Обучение в ней и даже проживание на базе интерната бесплатно для всех талантливых детей.

«В школе занимаются 1 тыс. 147 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Мы снабжаем хорошими футболистами, достойными футболистами практически все клубы РПЛ», ― отмечает директор «Академии футбола» Максим Тюрин.

«Интерес со стороны топовых клубов к выпускникам кубанских футбольных школ все возрастает. Во многом благодаря развитию и новым технологиям. В «Академии футбола» до конца этого года планируют обновить искусственный газон и установить новое осветительное оборудование. Уделяется внимание и развитию женского футбола: с этого года ведется набор девочек младшего школьного возраста», ― сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

За каждым великим спортсменом стоит человек, который заметил его талант и воспитал чемпионские качества. Михаил Фоменко уже почти 15 лет работает с детьми. По словам тренера, он буквально получает удовольствие от каждой тренировки.

«Футбол ― это такой вид спорта, без которого жить невозможно. Не удалось поиграть на высоком уровне как футболисту, не самореализовался, поэтому решил отдать себя детско-юношескому футболу, чтобы жить этим», ― делится тренер Михаил Фоменко.

По его словам, футболом занимаются десятки миллионов, а на профессиональном уровне играют лишь единицы. Поэтому тренеры футбольных школ прежде всего сконцентрированы на воспитании и получении детьми образования. В этом помогает и сам вид спорта.

«Это интеллектуальный вид спорта, один из самых интеллектуальных, поэтому они немного опережают сверстников в своем развитии», ― говорит Фоменко.

За последнее десятилетие кубанский футбол достиг больших успехов: спортсмены ФК «Краснодар» в прошлом сезоне примерили на себе серебряные медали чемпионата РПЛ, ФК «Сочи» по итогам сезона 2021/2022 также стал вторым в лиге, а «Кубань» играла в престижных еврокубках. Все благодаря воспитанникам детских футбольных школ.

«Количество этих людей будет увеличиваться в дальнейшем. Воспитанник ФК «Краснодар», как известно, и бывший теперь уже капитан этой команды, перешел в команду «ПСЖ», одну из главных в мире вообще по своей силе. Думаю, что перспективы у нашего футбола, кубанского футбола, хорошие, думаю, что развитие и дальше будет продолжаться», ― подчеркивает спортивный обозреватель Евгений Резник.

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