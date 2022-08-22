День Государственного флага: в Анапе российский триколор подняли на 42,5 м
Торжественная церемония прошла в новом сквере около стелы «Город воинской славы».
В самом центре парка разместили флагшток. Его длину можно сравнить с высотой пятиэтажного дома — 42,5 м. На него водрузили не менее масштабное полотнище.
«По инициативе общественников, ветеранских организаций, горожан приняли решение назвать вновь образованный сквер «Россией». Буквально с сентября начнутся работы по его благоустройству, переустройству. И уже к следующему курортному сезону, мы уверены, сквер предстанет перед горожанами в обновленном виде», — сообщил заместитель главы Анапы Виталий Воронов.
Также по традиции у памятника «Русские ворота» казаки развернули российский триколор. В полдень жители и гости Анапы могли получить ленточки с главным государственным символом в районе Театральной площади.
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