День Государственного флага: в Анапе российский триколор подняли на 42,5 м

Видео канала «Кубань 24»

Торжественная церемония прошла в новом сквере около стелы «Город воинской славы».

В самом центре парка разместили флагшток. Его длину можно сравнить с высотой пятиэтажного дома — 42,5 м. На него водрузили не менее масштабное полотнище.

«По инициативе общественников, ветеранских организаций, горожан приняли решение назвать вновь образованный сквер «Россией». Буквально с сентября начнутся работы по его благоустройству, переустройству. И уже к следующему курортному сезону, мы уверены, сквер предстанет перед горожанами в обновленном виде», — сообщил заместитель главы Анапы Виталий Воронов.

Также по традиции у памятника «Русские ворота» казаки развернули российский триколор. В полдень жители и гости Анапы могли получить ленточки с главным государственным символом в районе Театральной площади.

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