Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

День города в Краснодаре отметят без салюта и приглашенных звезд

Общество
14.09.2022 19:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-goroda-v-krasnodare-otmetyat-bez-salyuta-i-priglashennyh-zvezd
День города в Краснодаре отметят без салюта и приглашенных звезд
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

День города в краевой столице традиционно отпразднуют в последнее воскресенье сентября — 25 числа. В мэрии рассказали о концепции празднования 229-й годовщины основания Краснодара.

«В этом году День города пройдет с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Запуск праздничного фейерверка не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Также в мэрии уточнили, что запланированное ранее шоу дронов тоже не состоится. В парках города будут работать спортивные, патриотические, творческие и образовательные тематические площадки.

Всех жителей и гостей Краснодара приглашают посетить максимальное количество локаций, подготовленных ко Дню города. Подробная афиша мероприятий позже появится на официальном сайте мэрии.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поручил провести концерт к юбилею края без звезд эстрады и салютов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях