День города в Краснодаре отметят без салюта и приглашенных звезд
День города в краевой столице традиционно отпразднуют в последнее воскресенье сентября — 25 числа. В мэрии рассказали о концепции празднования 229-й годовщины основания Краснодара.
«В этом году День города пройдет с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Запуск праздничного фейерверка не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
Также в мэрии уточнили, что запланированное ранее шоу дронов тоже не состоится. В парках города будут работать спортивные, патриотические, творческие и образовательные тематические площадки.
Всех жителей и гостей Краснодара приглашают посетить максимальное количество локаций, подготовленных ко Дню города. Подробная афиша мероприятий позже появится на официальном сайте мэрии.
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