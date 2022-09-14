День города в Краснодаре отметят без салюта и приглашенных звезд

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

День города в краевой столице традиционно отпразднуют в последнее воскресенье сентября — 25 числа. В мэрии рассказали о концепции празднования 229-й годовщины основания Краснодара.

«В этом году День города пройдет с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Запуск праздничного фейерверка не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Также в мэрии уточнили, что запланированное ранее шоу дронов тоже не состоится. В парках города будут работать спортивные, патриотические, творческие и образовательные тематические площадки.

Всех жителей и гостей Краснодара приглашают посетить максимальное количество локаций, подготовленных ко Дню города. Подробная афиша мероприятий позже появится на официальном сайте мэрии.

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