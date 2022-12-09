День героев Отечества 9 декабря отметят в России
Памятной датой этот день сделали 15 лет назад. Главная традиция праздника — благодарить тех, кому мы обязаны мирным существованием, возможностью жить, работать, учить и воспитывать детей.
Накануне праздника делегация военных из Краснодарского края побывала на торжественном приеме у президента. Героев России чествовали в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. После официальной церемонии кубанцы обратились к землякам, которые сейчас находятся на линии фронта.
«Братья-казаки, участники специальной военной операции, от всей души поздравляю вас с Днем героев Отечества. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, делать все для защиты и процветания нашей любимой Родины, матушки-России», — сказал Герой России Евгений Шендрик.
Сейчас в специальной военной операции на Украине принимают участие много кубанских военных, мобилизованных и добровольцев. Из дома им регулярно отправляют гуманитарную помощь и шлют письма со словами благодарности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин вручил «Золотые звезды» Героям России.
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