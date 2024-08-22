День флага России: как на Кубани отметили государственный праздник

На главной городской площади Краснодара прошла масштабная акция — волонтеры развернули огромный российский флаг весом полтонны.

«Прямо сейчас идет развертывание рекордного для Краснодара по габаритам флага. Полотно размером 50 на 75 м будут выносить порядка 300 человек — это волонтеры, представители молодежных общественных организаций. Главный символ страны не только по размеру большой, но и увесистый. Его масса около 500 кг. Организаторами патриотической акции «Мы — Россия» выступили управление по делам молодежи Краснодара совместно с региональным отделением «Молодой гвардии»», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

Во флешмобе приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель городской думы Вера Галушко. Посмотреть на большой триколор пришли также жители и гости краевой столицы.

«Сегодня большой праздник. И все слова, которые сегодня говорятся об истории и силе государства. Это все не просто так. Флаг — это тоже часть такой реликвии большой российской семьи», — отмечает директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев.

Кубанский государственный университет накануне торжества окрасил здание вуза ночной иллюминацией в цвета триколора, а в институте культуры в День государственного флага прошли патриотическая акция «Под одним флагом», мастер-классы по созданию бело-сине-красных символов и концерт.

А сотрудники МЧС России в праздник воздвигли флаг на гору и даже показали символ страны подводным обитателям. День российского флага отмечали и в космосе.

«С борта космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага. Он узнаваем во всем мире, и мы гордимся тем, что наш флаг находится на борту Международной космической станции. Для нас, космонавтов, флаг на станции — это еще и напоминание о родной земле, где нас ждут родные и близкие», — отметил Герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

В Ленинградском районе в честь Дня государственного флага и к 100-летию муниципалитета сегодня стартовал трехдневный фестиваль «Фанфары Победы». До воскресенья духовой оркестр Донецкой народной республики будет радовать зрителей гала-концертами.

«Изменился формат мероприятия — мы отошли от традиционных культурно-массовых мероприятий. Это была настоящая церемония в сопровождении духового оркестра. У зрителей и участников были совершенно другие эмоции», — отмечает художественный руководитель межмуниципального военно-музыкального фестиваля «Фанфары Победы» Николай Риган.

Все мероприятия в краевой столице проходят под единым хештегом #ФлагМоегоГосударства. Ознакомиться с их списком можно по ссылке.

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