День единения народов России и Беларуси отмечают 2 апреля

Президенты двух стран 2 апреля 1996 года подписали договор о создании содружества. С тех пор праздник символизирует общность исторических судеб государств и многовековую дружбу братских народов России и Беларуси.

Белорусская техника — постоянный спутник механизаторов Краснодарского края. Виктор Гутенко из Красноармейского района за рулем такого трактора уже десять лет. По его словам, лучшей машины для работы нет.

«Его если нормально эксплуатировать, он практически не ломается, запчасти привозят довольно быстро, меняем мы сами», — поделился механизатор Виктор Гутенко.

На сегодняшний день на Кубани работают два совместных производства России и Беларуси по сборке тракторов, комбайнов и жаток. Сейчас под Краснодаром строят новый торгово-сервисный центр.

«Объект возводят на Восточном обходе. Работы сейчас на начальном этапе: подготавливают площадку, закладывают фундамент. Но очертания будущего здания уже начинают вырисовываться», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Под будущий центр отвели почти 3 га. Этот проект — очередной шаг в укреплении промышленной кооперации с тракторным заводом из Минска.

Беларусь близка и городскому жителю Кубани. Более 20 электробусов, собранных в республике, курсируют по маршрутам краевой столицы.

Активно перенимают на Кубани и опыт белорусских строителей. Дороги, проложенные по уникальной технологии, появляются в регионе уже сейчас. Двухслойное покрытие: внизу — тонкий асфальт, сверху — 24 см полотна из бетона. Такая технология повышает износостойкость.

Совместное развитие промышленности, обмен товарами и технологиями — основа партнерства Кубани и Республики Беларусь.

«Мы получили не только рабочие руки и высокотехнологичные рабочие места, но и надежного хорошего партнера. Такая кооперация позволит нам также расширить спектр наших отраслей», — отметил экономист, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

В свою очередь — Кубань экспортирует в Беларусь пищевую продукцию: рапс, муку, рис. Особый интерес со стороны соседнего государства к кубанскому сыру и вину.

«За последнее время мы стали не только сильнее и больше поддерживать друг друга, граждане двух государств фактически стали обладать равными правами. Можно с уверенностью говорить, что границы между нашими государствами практически стерлись», — сказал политтехнолог Юрий Янкин.

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