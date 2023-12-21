День донора пройдет в Краевой клинической больнице № 2 в Краснодаре

ККБ № 2 проведет внеочередной приемный день 22 декабря, чтобы запастись донорской кровью перед новогодними праздниками, сообщила замглавы Кубани Анна Минькова в соцсетях.

По словам вице-губернатора, сейчас в резервном банке Краевой клинической больницы № 2 хранится 72 л крови.

«Сделать доброе дело в уходящем году предлагают краснодарские медики. Всех неравнодушных и желающих помочь будут ждать с 8:00 до 11:00 по адресу: Краснодар, улица Красных Партизан, 6/2. С собой потребуется паспорт и СНИЛС», — написала Анна Минькова в Telegram.

Так, на прошлой неделе в ходе донорской акции в НИИ-ККБ № 1 студенты КубГУ сдали порядка 10 л крови, добавила замглавы региона. По ее словам, молодежь активно принимает участие в таких мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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