День беременных предложили учредить в России

С такой инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Волынец напомнила слова Путина о сложной демографической ситуации и мерах поддержки семей с детьми. По ее мнению, уместно будет официально закрепить в календаре праздник День беременных.

Предлагаются даты 7 апреля и 7 октября, так эти дни будут затронуты на любом сроке беременности, сообщает RT.

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