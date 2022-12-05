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Демонтажные работы в поврежденной многоэтажке в Ейске начнут на следующей неделе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/demontazhnye-raboty-v-povrezhdennoj-mnogoetazhke-v-ejske-nachnut-na-sleduyushhej-nedele
Демонтажные работы в поврежденной многоэтажке в Ейске начнут на следующей неделе
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Власти Ейска 2 декабря заключили муниципальный контракт на проведение демонтажных работ в многоквартирном доме на улице Коммунистической, 20/1, который пострадал 17 октября при крушении самолета Су-34.

«На данный момент проводятся подготовительные работы. На следующей неделе подрядчиком начнутся работы по проведению демонтажа», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ейского района.

Для проведения восстановительных работ в жилом доме на улице Коммунистической разберут четыре подъезда — с 1 по 4.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске начали прием заявлений от жильцов пострадавшей многоэтажки на выплаты для аренды жилья. Граждане могут получить: 10 тыс. рублей за 1-комнатную, 13 тыс. рублей за 2-комнатную и 15 тыс. рублей за 3-комнатную.

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