Демонтаж старого Яблоновского моста в Краснодаре оценили в 500 млн рублей

Мост через реку Кубань построили в 1954 году, а в 2019 году специалисты признали его аварийным. После открытия нового Яблоновского моста старую конструкцию планируют снести.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов отметил, что на разработку проекта на демонтаж старого Яблоновского моста ориентировочно потребуется около 45 млн рублей.

«Стоимость демонтажных работ, определенная на основании объектов-аналогов, составит порядка 400-450 млн рублей», — уточнил Архипов.

Итоговая стоимость демонтажа старого моста станет известна только после того, как специалисты разработают соответствующий проект, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на новом Яблоновском мосту полностью открыли 22 декабря 2023 года. Новый мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и Адыгею, удалось построить на год раньше запланированного срока. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».