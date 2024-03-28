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Демонтаж старого Яблоновского моста в Краснодаре оценили в 500 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/demontazh-starogo-yablonovskogo-mosta-v-krasnodare-otsenili-v-500-mln-rublej
Демонтаж старого Яблоновского моста в Краснодаре оценили в 500 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мост через реку Кубань построили в 1954 году, а в 2019 году специалисты признали его аварийным. После открытия нового Яблоновского моста старую конструкцию планируют снести.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов отметил, что на разработку проекта на демонтаж старого Яблоновского моста ориентировочно потребуется около 45 млн рублей.

«Стоимость демонтажных работ, определенная на основании объектов-аналогов, составит порядка 400-450 млн рублей», — уточнил Архипов.

Итоговая стоимость демонтажа старого моста станет известна только после того, как специалисты разработают соответствующий проект, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на новом Яблоновском мосту полностью открыли 22 декабря 2023 года. Новый мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и Адыгею, удалось построить на год раньше запланированного срока. Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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