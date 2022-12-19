Демонтаж квартир в четвертом подъезде дома, поврежденного при падении Су-34, завершили в Ейске
Общество
19.12.2022 17:37
Об этом 19 декабря сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В пострадавшем доме на улице Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в 4 подъезде и приступили к разбору 1 подъезда», — говорится в сообщении оперштаба.
К работам привлечены три единицы техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа.
Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.
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