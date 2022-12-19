Демонтаж квартир в четвертом подъезде дома, поврежденного при падении Су-34, завершили в Ейске

Об этом 19 декабря сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В пострадавшем доме на улице Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в 4 подъезде и приступили к разбору 1 подъезда», — говорится в сообщении оперштаба.

К работам привлечены три единицы техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря завершили все подготовительные работы. Квартиры в подъездах с 5 по 10 пришлось временно отключить от подачи газа.

Крыло многоэтажки признали аварийным после авиакрушения полтора месяца назад. Всего после крушения самолета в Ейске пострадали 43 человека, погибли 15 человек.