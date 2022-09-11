Демченко: внутренние и внешние враги пытаются вызвать недоверие к избирательному процессу
Депутат Госдумы Иван Демченко завил, что выборы «проходят на фоне серьезных атак». Сразу с нескольких сторон забрасываются фейки, которые не находят подтверждений при проверке.
Дополнительно хакеры пытаются сорвать дистанционное электронное голосование, проходящее сразу в восьми регионах. По информации ЦИК РФ, всего было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.
По словам Ивана Демченко, все эти факты являются продолжением информационной войны против России. Гражданам пытаются вызвать недоверие к избирательному процессу, чтобы дестабилизировать ситуацию.
У противников ничего не получится, так как организаторы выборов хорошо подготовились к голосованию и готовы отражать любые атаки, отметил депутат. Также Иван Демченко призвал избирателей доверять только официальным источникам, местным газетам и проверять любую информацию сомнительного характера.
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