Дело возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Уголовное дело СК возбудил по статье 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, дело возбудили в отношении начальника пожарной команды концертного зала. Сейчас оба должностных лица находятся под подпиской о невыезде.

Отмечается, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе». Это могло усугубить последствия поджога во время нападения террористов на концертный зал, сообщает ТАСС.

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