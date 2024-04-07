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Дело возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/delo-vozbudili-v-otnoshenii-otvetstvennogo-za-pozharnuyu-bezopasnost-v-krokuse
Дело возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
Фото t.me/mchs_official

Уголовное дело СК возбудил по статье 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, дело возбудили в отношении начальника пожарной команды концертного зала. Сейчас оба должностных лица находятся под подпиской о невыезде.

Отмечается, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе». Это могло усугубить последствия поджога во время нападения террористов на концертный зал, сообщает ТАСС.

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