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Число погибших детей после теракта в «Крокусе» выросло до шести

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-detej-posle-terakta-v-krokuse-vyroslo-do-shesti
Число погибших детей после теракта в «Крокусе» выросло до шести
Фото pexels.com

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на мероприятии в Тюмени.

Она уточнила, что в настоящий среди погибших после теракта в подмосковном «Крокусе» числился шесть детей. Еще семь несовершеннолетних пострадали. Пятеро находятся в больнице, из них двое в тяжелом состоянии.

Львова-Белова подчеркнула, что ситуацию с пострадавшими при теракте детьми держит на личном контроле.

«Дети обеспечены всем необходимым. У врачей положительные прогнозы. Надеемся на скорейшее выздоровление после реабилитации», — сказала детский омбудсмен.

Она также сообщила, что после теракта в «Крокусе» восемь детей остались сиротами. Опеку над ними сейчас оформляют их родственники, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодаре почтили память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Акция памяти прошла у поклонного креста, рядом с храмом Александра Невского.

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