Дело возбудили против самокатчика, сбившего женщину на тротуаре в Новороссийске

ДТП произошло днем 17 декабря в пешеходной зоне на улице Видова в городе-герое. Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек едет по узкому тротуару на электросамокате. Дверь, из которой выходит девушка, открывается, когда средство передвижения находится на расстоянии около 1 м от нее. Однако водитель не снижает скорость и сбивает девушку, как только она выходит из-за двери. От удара пострадавшая пролетает вперед, падает и ударяется головой.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после огласки произошедшего в соцсетях появилось публичное обращение якобы от имени самокатчика. Автор сообщил, что полностью осознает свою ответственность за содеянное и согласен с утверждениями, что представляет опасность для общества. Автор публикации также утверждает, что сейчас у него возникли финансовые трудности, поэтому он не может оплатить лечение девушке.

