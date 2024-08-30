Дело об угрозе убийством возбудили против таксиста после поста женщины в Сочи

Следственный отдел по Хостинскому району возбудил уголовное дело об угрозе убийством по результатам процессуальной проверки после публикации в социальных сетях.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут сбор доказательной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 августа женщина попыталась заехать во двор многоэтажного дома на Курортном проспекте, но дорогу перегородило такси. Она посигналила, чтобы водитель убрал машину, но тот не отреагировал. Тогда женщина решила оставить свой автомобиль, сходить домой за вещами и вернуться обратно, чтобы убрать машину.

Со слов женщины, водитель такси отреагировал на оставленную машину агрессивно — он достал нож и начал угрожать. Тогда женщина решила снять его на телефон, но в тот же момент таксист закинул оружие в салон автомобиля. Поэтому на кадрах распространившегося в мессенджерах видео угроз и демонстрации ножа нет.