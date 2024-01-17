Дело о смертельной пьяной аварии в тоннеле Сочи передали в суд

Смертельная авария произошла 31 августа 2023 года в одном из краснополянских тоннелей. Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Установлено, что 33-летний приезжий водитель ехал за рулем арендованного автомобиля Haval в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Opel под управлением 22-летнего водителя — он погиб на месте в результате аварии.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло в автомобильном тоннеле № 2 в сторону Красной Поляны. Водитель автомобиля Haval двигался из поселка Красная Поляна.