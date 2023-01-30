Дело «любимого зятя» из Темрюкского района рассмотрят в суде с участием присяжных
Происшествия
30.01.2023 16:17
Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство подсудимого Алексея Щетинина о рассмотрении уголовного дела в отношении него при участии присяжных заседателей.
Формирование скамьи присяжных назначили на 1 марта этого года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», звезду TikTok из Темрюкского района будут судить по обвинениям в убийстве, разбоях и 68 эпизодах краж, грабежей и незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также за применение насилия в отношении полицейских.
По данным обвинения, все преступления подсудимый совершил в 2020 году. Затем он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После задержания его заключили под стражу.
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