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Дело «любимого зятя» из Темрюкского района рассмотрят в суде с участием присяжных

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/delo-lyubimogo-zyatya-iz-temryukskogo-rajona-rassmotryat-v-sude-s-uchastiem-prisyazhnyh
Дело «любимого зятя» из Темрюкского района рассмотрят в суде с участием присяжных
Фото пресс-службы судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство подсудимого Алексея Щетинина о рассмотрении уголовного дела в отношении него при участии присяжных заседателей.

Формирование скамьи присяжных назначили на 1 марта этого года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», звезду TikTok из Темрюкского района будут судить по обвинениям в убийстве, разбоях и 68 эпизодах краж, грабежей и незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также за применение насилия в отношении полицейских.

По данным обвинения, все преступления подсудимый совершил в 2020 году. Затем он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После задержания его заключили под стражу.

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