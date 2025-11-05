Дело экс-главы Крымского района Сергея Леся рассмотрят в суде 13 ноября

Информация об этом опубликована в картотеке Геленджикского городского суда.

Согласно данным, заседание по делу, фигурантом которого является бывший глава Крымского района Сергей Лесь, состоится 13 ноября в 10:00.

Ответчиками, помимо Леся, выступают еще 11 человек. В числе третьих лиц — МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Октябрьский районный суд Краснодара постановил арестовать Сергея Леся на 1 месяц 18 суток — до 29 ноября. Экс-руководителя муниципалитета обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Глава Крымского района Лесь подал апелляцию на решение об аресте. Защита обвиняемого просила суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие у Леся намерений скрываться от следствия и суда, а также на наличие у него многочисленных наград. Однако суд оставил Леся под стражей.

После заседания по делу 28 октября суд принял решение о пересмотре дела, фигурантом которого является Лесь. Причиной стало изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований.

Суд по иску Крымского межрайонного прокурора арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, его семье и другим фигурантам дела.

