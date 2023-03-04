Деликатесы к празднику: 90 тонн продуктов привезли на ярмарки выходного дня в Краснодаре

В преддверии 8 Марта на ярмарки выходного дня в краевой столице свою продукцию привезли порядка 700 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани.

Всего на ярмарки поступило 90 т сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани. Приобрести продукты к праздничному столу можно с 8:00 до 15:00.

На ярмарке представлены свежие овощи, зелень, фрукты, различные виды колбас и сыров, мясные деликатесы, творог, свежая выпечка, халва, сухофрукты, кондитерские изделия.

Ярмарки находятся на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Восточно-Кругликовской (около дома № 38), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (около дома № 48).

Также каждую субботу на проспекте Чекистов возле дома № 9 работает универсальная ярмарка на 130 торговых мест МУП «Агромир».

Подробная о ярмарках выходного доступна по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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