Дельфина со вспоротым брюхом нашли на побережье Темрюкского района

Мертвого дельфина обнаружили на пляже в станице Голубицкой. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

На кадрах видно, что погибшее животное лежит на песке с повреждениями в районе брюха. Рана на его животе имеет острые края, как от лезвия ножа. Мертвого дельфина могло прибить к берегу волнами.

Личность и мотивы того, кто причинил вред морскому животному, остаются неизвестными.

Сообщать о пострадавших и погибших дельфинах можно на горячую линию Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа»: 8(938) 888-15-95.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последний месяц, начиная с 21 октября, у побережья Анапы обнаружили 19 мертвых дельфинов. Среди погибших животных — восемь афалин, пять белобочек и шесть азовок. Для сравнения: в 2024 году за аналогичный период зафиксировали восемь мертвых особей, в 2023-м — шесть.

