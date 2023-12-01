Дельфин погиб во время «шторма века» в дельфинарии под Анапой

Местные жители в соцсетях сообщили о том, что в дельфинарии на Большом Утрише во время сильного шторма 27 ноября погиб как минимум один дельфин.

На видеозаписи, опубликованной в местных пабликах, запечатлен морской вольер, в котором плавает труп краснокнижного млекопитающего. Автор видео утверждает, что это дельфин. Судя по цвету тела млекопитающего, возможно, что это кит белуха, которые здесь выступают в шоу-программах.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что животное погибло в результате стихийного бедствия.

Шторм в районе поселка Большой Утриш под Анапой 27 ноября достигал такой силы, что разбивал бетонные блоки, которыми был укреплен берег. На кадрах, сделанных утром 27 ноября запечатлены последствия, которые нанес шторм Большому Утришу.

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