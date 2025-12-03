Делегация молодежного совета Республики Сербской посетила Краснодар

Делегация из Республики Сербской в рамках визита в Краснодарский край возложила цветы к Вечному огню и посетила инновационный центр «Аквариум».

В ходе встречи с первым заместителем руководителя департамента развития бизнеса края обсуждались перспективы сотрудничества и изучалась инфраструктура бизнес-среды. Гости осмотрели инженерные лаборатории, переговорные кабинеты и другие объекты.

«Мы видим, что молодежи других стран интересен опыт Российской Федерации, в частности Краснодарского края. Это значит, что мы находимся на верном пути. Делегация Республики Сербской может познакомиться с нашими инновациями и тем, что интересно молодому предпринимателю в Краснодарском крае», — заявила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Евгения Воробьева.

Старший специалист по обращениям граждан в Генеральном секретариате правительства Республики Сербской и член команды по международному сотрудничеству молодежного совета Мария Слиепчевич отметила: «Мы знаем, что у вас на очень высоком уровне развиты сельское хозяйство, бизнес и другие направления».

В рамках рабочего визита делегация также планирует посетить краснодарские университеты, общественную организацию «Движение первых», музей имени Фелицына и спортивные объекты города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальные контакты Краснодарского края с Республикой Сербской начались в 2023 году после визита делегации посольства Боснии и Герцеговины.

