Делегация КубГУ подписала соглашение о сотрудничестве с Дамасским университетом

Делегация Кубанского государственного университета во главе с ректором Михаилом Астаповым 24 сентября отправилась в Сирийскую Арабскую республику.

Делегация встретилась с ректором и преподавателями Дамасского университета, посетила кафедры русского языка и Институт иностранных языков. Ректоры российского и сирийского университетов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Для нас большая честь подписать договор о сотрудничестве с Дамасским государственным университетом. Это новые перспективы развития отношений, которые в целом будут развиваться как отношения между Россией и Сирией. Мы планируем в Кубанском государственном университете создание Центра арабского языка и культуры. Планируем оказание всемирной помощи в преподавании русского языка в Дамасском университете. Кроме того, есть еще другие проекты, в частности направленные на развитие художественного творчества, мастер-классов и академического обмена между преподавателями и студентами наших вузов. Мы рассматриваем сотрудничество с Дамасским университетом как стратегическое сотрудничество», — сказал Михаил Астапов.

Во вторник, 26 сентября, делегация КубГУ встретится с послом РФ в Сирии, а также с руководителем представительства Россотрудничества. Кроме того, делегация посетит Национальную Ассоциацию молодежи и Развития.

В среду, 27 сентября, гостям проведут экскурсию по Старому Дамаскупо и Баб Тума.

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