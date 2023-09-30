Делегация Кубани приняла участие в промышленно-инновационном форуме в Минске

Белорусский промышленно-инновационный форум проходил с 25 по 29 сентября.

Краснодарский край представляли сотрудники Кубанского научного фонда, КубГУ, КубГТУ, Федерального научного центра биологической защиты растений, Федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия.

Представители Кубани провели более 20 встреч с зарубежными научно-исследовательскими, образовательными и индустриальными организациями.

Кубанские вузы и центры приняли участие в специализированной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром». Во время круглых столов обсуждались пути сотрудничества России и Беларуси — между университетами, научными организациями и индустриальными партнерами.

В ходе форума Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия заключил два договора о сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию и Институтом плодоводства республики Беларусь.

А в сфере образования провели переговоры с Гродненским и Гомельским государственными университетами.

Читайте также: промышленные компании из Беларуси увеличат присутствие в Краснодарском крае.