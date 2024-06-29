Делегация Кубани посетила Приазовский туристический форум в Запорожской области

Кубанская делегация поделилась опытом развития территорий на Первом Приазовском туристическом форуме. Мероприятие прошло в Бердянске Запорожской области с 27 по 28 июня.

В форуме в Бердянске приняли участие инвесторы, владельцы объектов туризма и представителей органов власти федерального и регионального уровней. Представители министерства курортов Краснодарского края обсудили с коллегами межрегиональное сотрудничество для развития туристического потенциала Приазовья.

По словам замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елены Логуновой, специалисты из разных сфер деятельности прилегающих к Азовскому морю регионов ведут активную совместную работу.

«Эксперты из Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской области, Запорожской и Херсонской областей, ДНР изучают проблемы территорий создаваемого макрорегиона, ищут пути их решения. Идет серьезная работа по развитию Азовской акватории в плане туристической составляющей», — сказала замминистра.

Она также отметила, что у Азовского моря как комфортного и доступного курорта есть огромный потенциал развития.

Главными темами форума стали поддержка отрасли, привлечение инвестиций, новые подходы к подготовке кадров, перспективы развития и преимущества туротрасли Приазовья. Макрорегион объединяет в своей территориальной структуре более 2 млн человек. Участники деловой программы разработали проекты по увеличению номерного фонда средств размещения, нацпарков и проектов в сфере гостеприимства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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