Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Делегация Краснодарского края станет участником выставочного форума в Армении

Экономика
02.09.2022 14:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/delegatsiya-krasnodarskogo-kraya-stanet-uchastnikom-vystavochnogo-foruma-v-armenii
Делегация Краснодарского края станет участником выставочного форума в Армении
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выставочный форум «Armenia EXPO 2022» проведут в Ереване с 16 по 18 сентября. Предприятия Краснодарского края представят свою продукцию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Коллективный стенд организован Центром поддержки экспорта Краснодарского края вместе с департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

«Основные задачи делегации региона на предстоящем международном выставочном мероприятии — развитие двусторонних торгово-экономических отношений между Краснодарским краем и Арменией, укрепление внешнеэкономических связей, обмен опытом в области создания свободных экономических зон, сфере создания и функционирования высокотехнологичных наукоемких кластеров», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Более 10 предприятий представят экспортный потенциал региона. Среди них восемь представителей МСП, занимающихся производством сельхозпродукции, продуктов питания, строительного, котельного, хлебопекарного оборудования, лекарственных средств, стекла, а также компаний, которые занимаются художественной обработкой поверхности стеклотары и посуды.

Как рассказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников, предприятия Краснодарского края будут принимать участие в форуме шестой раз. Таким образом они укрепят свое присутствие на рынке важного стратегического партнера — Армении.

«Традиционно отмечаем высокий интерес к мероприятию со стороны представителей малых и средних компаний региона, предприятий в сфере промышленности, производства продуктов питания и оборудования», — сказал Воротников.

Ежегодно выставка «Armenia EXPO» собирает на одной площадке крупнейших отечественных производителей, предпринимателей в области промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае снизили арендную ставку на землю под масштабные инвестпроекты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях