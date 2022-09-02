Делегация Краснодарского края станет участником выставочного форума в Армении

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выставочный форум «Armenia EXPO 2022» проведут в Ереване с 16 по 18 сентября. Предприятия Краснодарского края представят свою продукцию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Коллективный стенд организован Центром поддержки экспорта Краснодарского края вместе с департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

«Основные задачи делегации региона на предстоящем международном выставочном мероприятии — развитие двусторонних торгово-экономических отношений между Краснодарским краем и Арменией, укрепление внешнеэкономических связей, обмен опытом в области создания свободных экономических зон, сфере создания и функционирования высокотехнологичных наукоемких кластеров», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Более 10 предприятий представят экспортный потенциал региона. Среди них восемь представителей МСП, занимающихся производством сельхозпродукции, продуктов питания, строительного, котельного, хлебопекарного оборудования, лекарственных средств, стекла, а также компаний, которые занимаются художественной обработкой поверхности стеклотары и посуды.

Как рассказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников, предприятия Краснодарского края будут принимать участие в форуме шестой раз. Таким образом они укрепят свое присутствие на рынке важного стратегического партнера — Армении.

«Традиционно отмечаем высокий интерес к мероприятию со стороны представителей малых и средних компаний региона, предприятий в сфере промышленности, производства продуктов питания и оборудования», — сказал Воротников.

Ежегодно выставка «Armenia EXPO» собирает на одной площадке крупнейших отечественных производителей, предпринимателей в области промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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